Paternò, Solennità di Maria Santissima Bambina: il programma delle celebrazioni 2025

PATERNO’ – La comunità parrocchiale di Santa Maria dell’Alto e della chiesa di Sant’Antonio Abate si prepara a vivere con fede e partecipazione la Solennità di Maria Santissima Bambina, in coincidenza...

PATERNO’ – La comunità parrocchiale di Santa Maria dell’Alto e della chiesa di Sant’Antonio Abate si prepara a vivere con fede e partecipazione la Solennità di Maria Santissima Bambina, in coincidenza con l’Anno Giubilare 2025.

Il tema scelto per quest’anno è: “La Nascita di Maria, Aurora della nostra Gioia”, un invito alla preghiera e alla devozione mariana che accompagna i fedeli in questo importante appuntamento spirituale.

Il Triduo di preparazione

Le celebrazioni prenderanno il via nei giorni venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre con il tradizionale Triduo in preparazione alla Solennità. Ogni giornata prevede:

Ore 18.15 : Santo Rosario e Coroncina a Maria Santissima Bambina (chiesa di Sant’Antonio Abate)

: Santo Rosario e Coroncina a Maria Santissima Bambina (chiesa di Sant’Antonio Abate) Ore 19.00: Solenne Celebrazione Eucaristica

Lunedì 8 settembre: il giorno della festa

La giornata centrale sarà quella di lunedì 8 settembre, festa della Beata Vergine Maria Nascente, titolare della Parrocchia e del Capitolo dell’Insigne Collegiata di Santa Maria dell’Alto.

Ore 08.00 : il suono festoso delle campane e lo sparo di colpi a cannone dal Castello Normanno annunceranno alla città il giorno della festa

: il suono festoso delle campane e lo sparo di colpi a cannone dal Castello Normanno annunceranno alla città il giorno della festa Ore 08.30 : Santo Rosario (chiesa di Sant’Antonio Abate)

: Santo Rosario (chiesa di Sant’Antonio Abate) Ore 09.00 e 10.30 : Celebrazioni Eucaristiche

: Celebrazioni Eucaristiche Ore 18.00 : raduno dei fedeli nella chiesa di Sant’Antonio Abate, uscita del simulacro della Madonna Bambina e processione per piazza Vittorio Veneto, via Santa Caterina, piazza Santa Barbara, via Monastero, piazza Indipendenza, con ingresso nella chiesa parrocchiale dell’ex Monastero della Santissima Annunziata

: raduno dei fedeli nella chiesa di Sant’Antonio Abate, uscita del simulacro della Madonna Bambina e processione per piazza Vittorio Veneto, via Santa Caterina, piazza Santa Barbara, via Monastero, piazza Indipendenza, con ingresso nella chiesa parrocchiale dell’ex Monastero della Santissima Annunziata Ore 18.30 : Santo Rosario

: Santo Rosario Ore 19.00: Solenne Celebrazione Eucaristica Capitolare di saluto, presieduta dal Rev.do Can. Alessandro Ronsisvalle, vicario parrocchiale, nominato nuovo parroco della comunità del Santissimo Sacramento in Belpasso

Al termine della liturgia, la processione riprenderà per piazza Indipendenza, via Roma e piazza Vittorio Veneto. La serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico, il rientro nella chiesa di Sant’Antonio Abate e l’atto di affidamento alla Vergine Santissima Bambina.

A guidare la comunità è il Rettore Prev. Salvatore Patanè, che invita tutti i fedeli e i devoti a vivere con fede e partecipazione questo momento di grazia.