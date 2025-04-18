PATERNÒ: SOLIDARIETÀ AI BAMBINI DI "VILLA SANDRA" GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE ENOSIS

Proseguono a Paternò le iniziative solidali promosse dall’Associazione socio-culturale Enosis. In occasione del Giovedì Santo, i volontari hanno dedicato un momento speciale ai bambini del centro di r...

Proseguono a Paternò le iniziative solidali promosse dall’Associazione socio-culturale Enosis. In occasione del Giovedì Santo, i volontari hanno dedicato un momento speciale ai bambini del centro di riabilitazione “Villa Sandra”, portando sorrisi e dolcezza con la consegna di uova di cioccolato in vista della Santa Pasqua.

Un gesto semplice ma carico di significato, che ha coinvolto non solo i piccoli ospiti, ma anche tutto lo staff della struttura. Grande la soddisfazione espressa dai vertici di “Villa Sandra”, a cominciare dalla direttrice Genny Tumino e dalla dirigente sanitaria Caterina Sergi, che insieme a tutto il personale hanno accolto con entusiasmo e gratitudine l’iniziativa.

La giornata di solidarietà è proseguita in serata con la conclusione del progetto “Carrello Solidale”, attività che ha visto impegnati i volontari di Enosis per oltre due mesi. Attraverso un sorteggio, sono stati assegnati i tre premi finali ai vincitori dell'iniziativa, nata con l’obiettivo di estendere l’azione benefica anche ai più piccoli e alle famiglie del territorio.

Il progetto ha coinvolto ampiamente la comunità, testimoniando come il supporto reciproco e la collaborazione possano davvero fare la differenza. Grazie all’impegno dei volontari e alla generosità dei partecipanti, Enosis è riuscita a creare momenti di gioia e condivisione, rafforzando il senso di comunità e di altruismo che anima la città di Paternò.