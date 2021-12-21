PATERNO': SONO 191 GLI ATTUALI POSITIVI IN CITTÀ', PIU' 34 RISPETTO A QUATTRO GIORNI FA
Boom di contagi in città negli ultimi giorni.
Rispetto al precedente bollettino emesso da parte dell'Amministrazione in data 17 Dicembre 2021 i dati evidenziano un netto peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò.
Si registrano ben 34 soggetti che hanno contratto il Virus negli ultimi quattro giorni, stabile il dato delle persone ospedalizzate, aumenta invece il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 390 quindi +57 soggetti in piu’ rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 21/12/2021
POSITIVI 191 soggetti attualmente positivi (+ 34 rispetto dal 17 Dicembre 2021)
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (= rispetto dal 17 Dicembre 2021)
QUARANTENA 390 (+ 57 rispetto dal 17 Dicembre 2021)
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/12/2021 ORE 14:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 191 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 390. I dati sono in continuo aggiornamento.