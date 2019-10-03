PATERNO': SONO STATI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO 30 VEICOLI, RITIRATE 35 PATENTI DI GUIDA
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un predisposto piano di servizio anticrimine, hanno effettuato numerosi posti di controllo stradale nel corso dei quali sono stati denunciati due giovani entrambi del posto: un 20enne poiché, nonostante fosse sottoposto alla misura detentiva degli arresti domiciliari, era stato sorpreso fuori dall’abitazione mentre tranquillamente passeggiava per le vie cittadine, nonché un 29enne poiché trovato alla guida sprovvisto della relativa patente, poiché mai conseguita.
Nel corso del servizio inoltre:
- è stato segnalato un giovane alla locale Prefettura per uso di sostanze stupefacenti;
- sono stati elevati verbali ai sensi del C.d.S. per un totale di €. 38.300;
- sono stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo 30 veicoli, nonché ritirate 35 patenti di guida;
- sono state controllate 108 persone e 76 veicoli.