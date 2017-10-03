PATERNÓ: SOPRALLUOGO PER LA SCUOLA CINEMA E TEATRO
A cura di Redazione
03 ottobre 2017 10:37
Effettuato settimana scorsa, sopralluogo, presso la stazione S.Marco per la realizzazione della scuola cinema e teatro, che sarà diretta dal produttore cinematografico Giancarlo Montesano e da Giancarlo Santanocito.
Il tutto realizzato con l'amministrazione comunale di Paternò, a fare gli onori di casa il vice Sindaco Ignazio Mannino.
