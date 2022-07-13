PATERNO': SORPRESI ALL’INGRESSO DELL’ISOLA ECOLOGIA A GETTARE MATERASSI

Gli zozzoni continuano la loro azione o sport preferito, quello di abbandonare i rifiuti indifferenziati per strada.Il nuovo sistema di videosorveglianza installato davanti all’isola ecologica filma u...

Gli zozzoni continuano la loro azione o sport preferito, quello di abbandonare i rifiuti indifferenziati per strada.

Il nuovo sistema di videosorveglianza installato davanti all’isola ecologica filma un serie di “zozzoni".

Le foto sono stati pubblicati sul social nella pagina del Nucleo Tutela Ambientale, coordinati dall’ispettore Rizzo ed immortalano un furgone ed una autovettura mentre abbandonano 12 materassi, i trasgressori sono stati identificati e multati con sanzioni pari a € 1800,00 circa per loro è scattato pure il sequestrato il mezzo privo di copertura assicurativa e privo della prescritta revisione periodica

I controlli conclude il posto contro l’abbandono dei rifiuti continuano nei prossimi giorni.