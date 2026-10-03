🔴 Paternò, sorpreso a cedere hashish: arrestato 25enne dai Carabinieri

I Carabinieri avrebbero assistito direttamente alla cessione di una dose a un 29enne.

Un’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha portato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò ad arrestare un 25enne di nazionalità marocchina, sorpreso mentre cedeva una dose di hashish.

I militari, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti, hanno assistito direttamente alla cessione della sostanza a un’altra persona, un 29enne connazionale. Dopo aver bloccato l’acquirente in sicurezza, che ha consegnato spontaneamente la dose appena ricevuta, i Carabinieri hanno sottoposto il 25enne a una perquisizione personale.

Il controllo ha consentito di rinvenire altre due dosi di hashish, già confezionate e pronte per la cessione, oltre a 185 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente, previo accertamento mediante il narcotest che ne ha confermato la natura, è stata sottoposta a sequestro unitamente al denaro.

Al termine delle attività, il 25enne è stato arrestato per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e per “presenza irregolare sul territorio nazionale” e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato il provvedimento.

Il 29enne è stato segnalato, quale assuntore, alla Prefettura etnea.

L’attività dei Carabinieri prosegue nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire il consumo di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza sulle strade.