PATERNÒ: SORPRESO CON A BORDO L’ESCAVATORE RUBATO, ARRESTATO
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 44enne Giuseppe VENTURA del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
L’altra notte, gli uomini del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, in contrada Priolo, agro del comune di Paternò, hanno imposto l’alt ad un mezzo furgonato, modello Daily della Iveco, condotto dal reo su cui era stato caricato un escavatore della KOMATSU modello PC25R-8, di proprietà di un imprenditore di Catania, rubato poco prima in contrada Scalilli, mediante l’abbattimento della recinzione posta a protezione di un fondo agricolo privato adiacente la Ferrovia Circumetnea.
Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.