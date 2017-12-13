PATERNÒ: Sorvegliato speciale sorpreso in giro di notte
13 dicembre 2017 12:52
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 24enne Marco IMPELLIZZERI del posto, perché inosservante delle norme che regolano la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
È stata la pattuglia del Nucleo Operativo la scorsa notte a sorprenderlo in strada in evidente violazione della misura preventiva che gli imponeva la permanenza in casa dalle ore 21:00 alle ore 06:00.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.
