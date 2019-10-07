PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE VIE DELLE ROSE, VIA DELLE NAZIONI UNITE, VIA DEL PROGRESSO, VIA DELLE SCIENZE, PIAZZALE DELL'AUTONOMIA,PER PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.174/2019 è sospesa, per giorno 08 Ottobre 2019, dalle ore 00.01 la sosta veicolare con rimozione coatta, nelle Vie Delle Rose, Via Delle Nazioni Unite, Via Del Progresso, Via Delle Scienze, Piazzale Dell'Autonomia, fino ad ultimazione dei lavori di pulizia dei relativi tratti stradali
Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentlamente per la esecuzione dei lavori
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.