PATERNO': Sospesa a Capodanno la raccolta rifiuti

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Si comunica che nella giornata di Lunedì 1 Gennaio 2018 per esigenze organizzative e logistiche, legate all'organizzazione del lavoro ed alla chiusura della discarica, il servizio di raccolta differenziata verrà sospeso e riprenderà regolarmente Martedi' 2 Gennaio secondo i calendari di zona vigenti.

Pertanto è vietato esporre i rifiuti nella sera di Domenica 31 Dicembre

Chiediamo la massima collaborazione da parte della Cittadinanza.

Al fine di garantire la pulizia della Città verrà effettuato il solo servizio di spazzamento nella giornata di Domenica 31 dicembre