PATERNO': Sospesa l’attività del mercato, ad eccezione del settore alimentare
Firmata un'ordinanza, la N° 05 del 17/01/2021 che recepisce le nuove direttive del Governo.
Sospesi tutti i mercati non alimentari su suolo pubblico della città, con la possibilità però di rimanere aperti per i banchi di alimentari purché recintati e rispettosi delle norme anti assembramento
Di conseguenza il mercato trisettimanale, settore alimentare, di Via Fonte Maimonide nei giorni 21-23-25-28-30 GENNAIO 2021, sarà trasferito nell'area del parcheggio Giovanni Paolo II, prospiciente il Corso Italia e più precisamente all'interno della corsia centrale.