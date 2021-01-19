95047

PATERNO': Sospesa l’attività del mercato, ad eccezione del settore alimentare

Firmata un'ordinanza, la N° 05 del 17/01/2021 che recepisce le nuove direttive del Governo.Sospesi tutti i mercati non alimentari su suolo pubblico della città, con la possibilità però di rimanere ape...

A cura di Redazione Redazione
19 gennaio 2021 08:25
PATERNO': Sospesa l’attività del mercato, ad eccezione del settore alimentare -
News
Condividi

Firmata un'ordinanza, la N° 05 del 17/01/2021 che recepisce le nuove direttive del Governo.

Sospesi tutti i mercati non alimentari su suolo pubblico della città, con la possibilità però di rimanere aperti per i banchi di alimentari purché recintati e rispettosi delle norme anti assembramento

Di conseguenza il mercato trisettimanale, settore alimentare, di Via Fonte Maimonide nei giorni 21-23-25-28-30 GENNAIO 2021, sarà  trasferito nell'area del parcheggio Giovanni Paolo II, prospiciente il Corso Italia e più precisamente all'interno della corsia centrale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047