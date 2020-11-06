PATERNO': SOSPESO MERCATO TRISETTIMANALE IL SABATO, TRANNE QUELLE RIGUARDANTI GENERI ALIMENTARI.

Con ordinanza N°95 del 05 Novembre, Il Sindaco Nino Naso, vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 04 novembre 2020 e per ragioni di opportunità , apposita ordinanza di trasferimento del mercat...

Con ordinanza N°95 del 05 Novembre, Il Sindaco Nino Naso, vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 04 novembre 2020 e per ragioni di opportunità , apposita ordinanza di trasferimento del mercato trisettimanale, settore alimentare, di Via Fonte Maimonide nei giorni di sabato e prefestivi fino al 03 dicembre 2020 e comunque fino ad eventuali successivi provvedimenti nazionali e/o regionali – riguardanti la regolamentazione del funzionamento e/o la sospensione dei mercati su aree pubbliche, ordina lo svolgimento del mercato trisettimanale, settore alimentare, di Via Fonte Maimonide nei giorni di sabato ed eventuali prefestivi e festivi è trasferito nell'area del parcheggio Giovanni Paolo II, prospicente il Corso Italia e più precisamente all'interno della corsia centrale, a decorrere dal 07 novembre 2020 fino al 03 dicembre 2020.

Quindi le attività di compravendita del mercato trisettimanale sono sospese, tranne quelle riguardanti generi alimentari. Solo il sabato, dunque, le attività alimentari del mercato potranno svolgere le proprie attività di compravendita nello spazio antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II”.