PATERNO': SOSPESO MERCATO TRISETTIMANALE , TRASFERITO IL SETTORE ALIMENTARE

Con Ordinanza n. 5 del 17 gennaio 2021, il sindaco di Paternò Nino Naso ha disposto il trasferimento provvisorio del mercato trisettimanale (settore alimentare) da via Fonte Maimonide al parcheggio della Piscina Comunale "Giovanni Paolo II" prospiciente il Corso Italia e più precisamente all'interno della corsia centrale, nei giorni 18-21-23-25-28-30 gennaio 2021.

Si legge nell'Ordinanza: "I posti da assegnare secondo la superficie autorizzata devono essere sistemati in senso longitudinale e distanziati l’uno dall'altro di metri 5 e sono riservati ai titolari, mentre le supplenze dovranno essere effettuate come da prassi ordinaria. (...) L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria dalle vigenti norme dettate dai D.P.C.M. per l'emergenza Coronavirus Covid-19".