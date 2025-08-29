Paternò, sospetta fuga di gas in via Santa Caterina: strada chiusa al traffico

Paternò, 29 agosto 2025 – Momenti di forte apprensione questa mattina a Paternò per una sospetta fuga di gas segnalata in via Santa Caterina, una delle arterie principali che collega i quartieri di Sa...

Paternò, 29 agosto 2025 – Momenti di forte apprensione questa mattina a Paternò per una sospetta fuga di gas segnalata in via Santa Caterina, una delle arterie principali che collega i quartieri di Santa Barbara e Sant’Antonio, tra le zone più densamente abitate della città.

L’allarme è scattato poco prima delle ore 12, quando diversi residenti hanno percepito un forte odore sospetto nell’aria.

Subito è partita la chiamata ai soccorsi, con i Vigili del Fuoco che sono giunti tempestivamente sul posto, affiancati da tecnici specializzati incaricati di verificare l’entità della perdita e avviare le necessarie misure di sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni, a causare la fuoriuscita sarebbe stato un incidente fortuito: un’automobile in transito avrebbe urtato e danneggiato una colonnina del gas situata lungo la strada, provocando la rottura da cui è poi derivata la perdita. Una circostanza che, se confermata, spiegherebbe la rapidità con cui l’odore si è diffuso, generando allarme tra i residenti.

In via precauzionale, il tratto interessato è stato completamente chiuso al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia.

La Polizia Municipale ha presidiato l’area, bloccando gli accessi

I Vigili del Fuoco, supportati dai tecnici del gas, hanno avviato un’attività di scavo mirata proprio nel punto in cui si presume abbia avuto origine la perdita. L’obiettivo è quello di individuare con certezza il punto di fuoriuscita e mettere rapidamente in sicurezza l’impianto.

Le operazioni sono tuttora in corso e non si esclude che possano protrarsi ancora per diverse ore, considerata la delicatezza dell’intervento. Solo al termine delle verifiche e della messa in sicurezza la strada potrà essere riaperta al traffico.

L’episodio ha inevitabilmente generato disagi alla circolazione in una zona particolarmente trafficata, con deviazioni obbligatorie che hanno interessato le vie limitrofe. Tuttavia, la priorità assoluta resta la sicurezza dei cittadini, motivo per cui l’intera area rimarrà interdetta fino a quando non sarà eliminato ogni pericolo.