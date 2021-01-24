PATERNO': SOSPETTO CASO DI POSITIVITÀ AL COVID, SOSPESA ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER QUATTRO SEZIONI AL PLESSO SAN FRANCESCO

Caso di presunta positività al Covid-19 di un soggetto alla scuola dell’infanzia, plesso San Francesco di Paternò.La comunicazione arriva direttamente dal Dirigente Scolastico Prof. Ing. Carmelo San...

Caso di presunta positività al Covid-19 di un soggetto alla scuola dell’infanzia, plesso San Francesco di Paternò.

La comunicazione arriva direttamente dal Dirigente Scolastico Prof. Ing. Carmelo Santagati attraverso il sito della scuola:

"Avendo appreso la notizia, legittimata da interlocuzione telefonica, non ancora confermata dagli organi superiori, della presunta positività di 1 caso di Covid-19, non avendo al momento ulteriori disposizioni in merito alla effettiva situazione sanitaria del caso suddetto, invita le famiglie degli alunni delle sezioni A D F H della scuola dell’infanzia – plesso San Francesco ad interrompere la frequenza scolastica dei propri figli, in via del tutto temporanea, a partire da Lunedì 25 Gennaio 2021, fintanto che l’ASP non intervenga con proprie indicazioni ulteriori è attivata la DAD per tutti gli alunni delle sezioni in oggetto."