PATERNO’: SOSTA SELVAGGIA IN VIA ISOLE EOLIE, AUTOBUS BLOCCATO
Ennesimo caso di sosta selvaggia a Paternò.Auto in sosta selvaggia bloccando il traffico per un paio di minuti, l’accaduto si è verificato questa mattina 17 Aprile 2023 , in via Isole Eolie.Il bus del...
Ennesimo caso di sosta selvaggia a Paternò.
Auto in sosta selvaggia bloccando il traffico per un paio di minuti, l’accaduto si è verificato questa mattina 17 Aprile 2023 , in via Isole Eolie.
Il bus dell Ast alla sua ennesima corsa nella via sopra descritta, nei pressi della scuola elementare e primaria, è rimasto bloccato a causa di una serie di auto parcheggiate in entrmabi i lati, tanto da restringere la carreggiata, ed impedire il passaggio del bus.
Un blocco che ha creato disagi per i passeggeri rimasti bloccati, e per tutte le auto in coda dietro il mezzo di trasporto pubblico.