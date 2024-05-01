PATERNÒ SOTTO LA MEDIA NAZIONALE: REDDITO MEDIO PRO CAPITE A 14.271 EURO, I DATI DEL COMRENSORIO

Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi al reddito del 2022, il valore medio pro capite del Comune di Paternò è di 14.271 euro. Questo posiziona Paternò nettamente al di so...

Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi al reddito del 2022, il valore medio pro capite del Comune di Paternò è di 14.271 euro. Questo posiziona Paternò nettamente al di sotto della media nazionale dei redditi, che si attesta a 20.039 euro con una crescita del 5% rispetto all'anno precedente.

Disparità nei redditi nel comprensorio di Paternò:

Nei comuni circostanti Paternò, si osserva una varietà di redditi medio pro capite. Adrano registra un valore di 12.770 euro, mentre Belpasso si attesta a 15.716 euro. Biancavilla presenta un reddito medio di 13.737 euro, mentre Misterbianco e Santa Maria di Licodia registrano valori rispettivamente di 15.811 euro e 14.724 euro. Motta Sant'Anastasia e Ragalna si collocano più in alto con redditi medio pro capite di 17.537 euro e 17.856 euro.

Prime sette città in Sicilia: Dominio della provincia di Catania

In Sicilia, le prime sette città con i redditi più elevati sono tutte della provincia di Catania. Sant’Agata Li Battiati si posiziona al vertice con 28.051 euro, seguita da San Gregorio (28.051 euro), Aci Castello (25.751 euro), Tremestieri (24.291 euro), Viagrande (22.980 euro), Trecastagni (22.629 euro) e Valverde (22.190 euro).

Comuni capoluogo di provincia in Sicilia: Palermo in testa

Tra i comuni capoluogo di provincia in Sicilia, Palermo primeggia con un reddito medio pro capite di 22.103 euro, seguita da Messina (22.022 euro), Agrigento (21.287 euro), Siracusa (21.123 euro), Catania (21.091 euro), Enna (20.888 euro), Caltanissetta (20.012 euro), Trapani (19.348 euro), e infine Ragusa (19.225 euro).

Questi dati evidenziano una significativa disparità nei redditi tra i vari comuni siciliani, con Paternò e i suoi comuni circostanti che si collocano al di sotto della media regionale e nazionale.