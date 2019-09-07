PATERNO' SOTTO SHOCK, SCOMPARE MAURO SCUDERI

Paternò sotto choc per la tragica morte di Mauro Scuderi, il 32enne scomparso nella tarda serata di ieri sera, probabilmente per un arresto cardiaco.Il giovane era conosciuto in città come un grandiss...

Paternò sotto choc per la tragica morte di Mauro Scuderi, il 32enne scomparso nella tarda serata di ieri sera, probabilmente per un arresto cardiaco.

Il giovane era conosciuto in città come un grandissimo lavoratore esemplare sempre disponibile e sorridente, nell'azienda di comunicazione in città.

Mauro viene ricordato, dalla stessa azienda cosi:

"Oggi per noi è un giorno tristissimo.

Una persona speciale, un pilastro della nostra azienda ci ha lasciato.

Salutaci le stelle e vedi con chi ti puoi “spattiri n’cafè”...

Ciao Mauro!!!"

Messaggi di dolore stanno riempendo in questo ore la bacheca Facebook di Francesco.

La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia.