PATERNÓ: SPACCIA ”ERBA” AI GIARDINI PUBBLICI, ARRESTATO 30ENNE

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza un 30enne del posto, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Erano giunte in caserma alcune segnalazioni che indicavano attività di spaccio di droga all’interno dei giardini comunali di Paternò. Ad organizzare dei servizi di osservazione sono stati gli uomini del Nucleo Operativo che proprio ieri pomeriggio nell’esecuzione di uno di essi hanno beccato sul fatto il pusher mentre in cambio di denaro cedeva delle dosi di stupefacente ad alcuni clienti. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, nonché di 125 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita dello stupefacente.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.