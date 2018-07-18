PATERNO': SPACCIATORE 35ENNE CONDANNATO A DUE ANNI
PATERNO': SPACCIATORE 35ENNE CONDANNATO A DUE ANNI
A cura di Redazione
18 luglio 2018 20:39
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno eseguito un ordine di espiazione pena detentiva domiciliare emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, nei confronti del 35enne PECI Rosario del posto, già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, poiché ritenuto colpevole del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
L’uomo è stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione e al pagamento di una multa di euro 6.000,00.
L’arrestato è stato tradotto presso propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, come disposto da A.G..