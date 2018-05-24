PATERNO’: Spacciava “fumo” sotto la Torre, pusher in manette

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 26enne Lorenzo DI LEO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

PATERNO’: Spacciava “fumo” sotto la Torre, pusher in manette

Si preparava a piazzare la droga ai vari “frequentatori” della zona di Torre Normanna, nel centro storico di Paternò, non facendo i conti con gli uomini del Nucleo Operativo che proprio ieri pomeriggio ne stavano seguendo i movimenti.

Difatti, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 20 dosi di marijuana, 30 grammi circa, e di qualche banconota da 10 euro, possibile provento illecito.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.