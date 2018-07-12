PATERNÒ, SPARI CONTRO UN AUTO
A cura di Redazione
12 luglio 2018 14:03
Circa sei o sette colpi di arma da fuoco, sono stati esplosi, poco fa, contro una Renault Kangoo in sosta lungo Corso del Popolo. Sulla vettura, e nelle vicinanze, fortunatamente non si trovava nessuno. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri che sono giunti in forze sul posto. Un tratto della strada è stato bloccato per consentire i rilievi del caso.
IN AGGIORNAMENTO
