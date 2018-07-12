PATERNO': SPARI CONTRO UN FURGONE

Circa sei o sette colpi di arma da fuoco, di pistola Cal. 7.65probabilmente da motociclista, sono stati esplosi, intorno alle ore 13, contro una Renault Kangoo in sosta lungo Corso del Popolo.

Sulla vettura, e nelle vicinanze, fortunatamente non si trovava nessuno.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri che sono giunti in forze sul posto. Un tratto della strada è stato bloccato per consentire i rilievi del caso.

PATERNO': SPARI CONTRO UN FURGONE

IN AGGIORNAMENTO