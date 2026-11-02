⚠️ ATTENZIONE! Paternò, spariscono i fiori dalla tomba dei nonni: «Un gesto vergognoso»

La segnalazione dal cimitero monumentale nel giorno di Ognissanti: «Li avevamo messi ieri, oggi non c'erano più».

PATERNÒ – Una spiacevole sorpresa proprio nel giorno di Ognissanti. Una cittadina ha segnalato alla redazione di 95047.it la scomparsa di una composizione floreale dalla tomba dei propri nonni, all'interno del cimitero monumentale di Paternò.

Secondo quanto raccontato dalla donna, i fiori erano stati sistemati sulla sepoltura ieri mattina, sabato 31 ottobre. Questa mattina, domenica 1° novembre, l'amara scoperta: i fiori non c'erano più.

A documentare l'accaduto, due fotografie inviate alla nostra redazione, che mostrano la tomba prima, con la composizione floreale, e dopo, con il vaso rimasto vuoto.

«È vergognoso prendere i fiori dei defunti», ha dichiarato la cittadina, amareggiata per quanto accaduto.

«Non è per i fiori, ma per l'azione. È semplicemente vergognosa», ha aggiunto, sottolineando come a provocare indignazione non sia il valore economico dei fiori, ma il gesto e la mancanza di rispetto verso la memoria dei propri cari.

Una segnalazione che arriva proprio nei giorni dedicati al ricordo dei defunti, quando numerose famiglie si recano al cimitero per portare un fiore e rendere omaggio ai propri cari scomparsi.