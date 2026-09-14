Paternò, sporcizia e degrado al Parco del Sole: sparito il cancello dell’area cani

La segnalazione di un cittadino: cenere, rifiuti e scarsa pulizia. Chiesto un intervento urgente

Nuova segnalazione sulle condizioni del Parco del Sole di Paternò, dove vengono denunciati problemi di pulizia e manutenzione.

A richiamare l’attenzione è soprattutto la situazione dell’area destinata allo sgambamento dei cani. Secondo quanto riferito da un cittadino, una parte del cancello sarebbe scomparsa, lasciando un’ampia apertura nella recinzione. Come mostrano le fotografie inviate alla nostra redazione, nel punto interessato è stato collocato soltanto del nastro bianco e rosso.

In queste condizioni lo spazio non risulta adeguatamente delimitato e i cani potrebbero facilmente uscire, con possibili rischi anche per gli altri frequentatori del parco.

A questo problema si aggiunge quello della pulizia. Il cittadino segnala la presenza di cenere vulcanica, bottiglie, rifiuti e sporcizia lungo i vialetti e negli spazi comuni.

«Il Parco del Sole non viene pulito come dovrebbe. Manca il controllo da parte dei responsabili e servono operatori che si occupino con regolarità dell’area», afferma l’autore della segnalazione.

I residenti chiedono quindi un sopralluogo e un intervento tempestivo per ripristinare il cancello, mettere in sicurezza l’area per i cani e assicurare una pulizia completa del parco. Uno spazio pubblico frequentato da famiglie, ragazzi e proprietari di animali che necessita di maggiore cura e controlli costanti.