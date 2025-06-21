PATERNÒ, STATUA DI PADRE PIO COLPITA CON IL PALLONE NELLA PIAZZETTA DI VIA SARDEGNA

Paternò – Un grave atto vandalico si è verificato nella serata di ieri, 20 giugno 2025. La statua di Padre Pio, collocata nella nuova "Piazzetta del Signore" in via Sardegna, è stata danneggiata da un...

Paternò – Un grave atto vandalico si è verificato nella serata di ieri, 20 giugno 2025. La statua di Padre Pio, collocata nella nuova "Piazzetta del Signore" in via Sardegna, è stata danneggiata da un gruppo di ragazzi che si trovavano sul posto per giocare a pallone.

Secondo le prime informazioni in nostro possesso, durante una partita improvvisata, uno dei giovani avrebbe colpito accidentalmente la statua, provocandone la rottura.

Non è ancora chiaro se il gesto sia stato frutto di una semplice disattenzione o se si tratti di un atto deliberato.

La Piazzetta del Signore è diventata un punto di ritrovo molto frequentato, soprattutto in queste calde serate estive.

Decine di ragazzi si radunano ogni sera fino a tardi, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di socializzazione, ma anche, talvolta, di comportamenti poco rispettosi delle regole.

L’episodio ha suscitato profondo sdegno tra i cittadini e i residenti della zona, che da tempo segnalano l’uso improprio degli spazi pubblici. La statua, simbolo di fede e devozione per molti, rappresentava un importante punto di riferimento spirituale nel quartiere.

Cresce ora la richiesta da parte della comunità di un maggiore senso civico e del rafforzamento delle misure di sicurezza: tra le proposte avanzate, l’aumento dei controlli e l’installazione di telecamere di sorveglianza, per prevenire ulteriori episodi e proteggere i beni comuni.