PATERNÒ: STERPAGLIE A FUOCO AL CORSO ITALIA, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

FLASHIntervento nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.10 dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, al Corso Italia, nei pressi del Parco del sole dove a prendere fuoco sono state l...

FLASH

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.10 dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, al Corso Italia, nei pressi del Parco del sole dove a prendere fuoco sono state le sterpaglie.

Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco.

Il pronto intervento dei pompieri ha contenuto l’incendio evitando la propagazione del fuoco.

Le cause dell’incendio sono da accertare.