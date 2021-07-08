95047

PATERNÒ: STERPAGLIE E RIFIUTI A FUOCO, DENSA COLONNA DI FUMO NERO IN CIELO

FLASHUn vasto rogo è divampato nel pomeriggio di oggi 08 Luglio 2021 e tutt'ora in corso in contrada Palazzolo al confine con la superstrada ss121.Ad andare in fiamme sterpaglie e molto probabilmente...

08 luglio 2021 14:55
FLASH

Un vasto rogo è divampato nel pomeriggio di oggi 08 Luglio 2021 e tutt'ora in corso in contrada Palazzolo al confine con la superstrada ss121.

Ad andare in fiamme sterpaglie e molto probabilmente pneumatici abbandonati.

Proprio per via di questi ultimi una densa colonna di fumo nero si è alzata ed è visibile da più punti della città, che ha subito reso l’aria della zona limitrofa irrespirabile ed ha creato rallentamenti sulla ss121.

 

