PATERNÒ: STERPAGLIE E RIFIUTI A FUOCO, DENSA COLONNA DI FUMO NERO IN CIELO
A cura di Redazione
08 luglio 2021 14:55
FLASH
Un vasto rogo è divampato nel pomeriggio di oggi 08 Luglio 2021 e tutt'ora in corso in contrada Palazzolo al confine con la superstrada ss121.
Ad andare in fiamme sterpaglie e molto probabilmente pneumatici abbandonati.
Proprio per via di questi ultimi una densa colonna di fumo nero si è alzata ed è visibile da più punti della città, che ha subito reso l’aria della zona limitrofa irrespirabile ed ha creato rallentamenti sulla ss121.
