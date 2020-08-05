PATERNÒ: STERPAGLIE E RIFIUTI IN FIAMME, DENSA COLONNA DI FUMO NERO IN CIELO

Un rogo è divampato nel pomeriggio di oggi nei pressi della via Giovanni Verga, in contrada Ciappe Bianche. Ad andare in fiamme sterpaglie e pneumatici abbandonati. Proprio per via di questi ultimi u...

Un rogo è divampato nel pomeriggio di oggi nei pressi della via Giovanni Verga, in contrada Ciappe Bianche. Ad andare in fiamme sterpaglie e pneumatici abbandonati. Proprio per via di questi ultimi una densa colonna di fumo nero si è alzata ed è visibile da più punti della città, che ha subito reso l'aria della zona limitrofa irrespirabile.

Sul posto sono intervenute i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.