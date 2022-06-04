Ennesimo incendio di sterpaglie a Paternò.Si è verificato nel pomeriggio di oggi, 04 giugno 2022, tra il Viale dei Platani e la Via della libertà.Pure in questo caso, ad andare a fuoco cumuli di rifiu...

Ennesimo incendio di sterpaglie a Paternò.

Si è verificato nel pomeriggio di oggi, 04 giugno 2022, tra il Viale dei Platani e la Via della libertà.

Pure in questo caso, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un ampio terreno.

Una densa nube grigia si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri. segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma probabilmente anche i rifiuti di qualche discarica abusiva.

PATERNÒ: STERPAGLIE E RIFIUTI IN FIAMME IN ZONA VIA DELLA LIBERTÀ : DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO IN CIELO 1/2 Successivo »

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.