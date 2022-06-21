95047

PATERNÒ: STERPAGLIE IN FIAMME VICINO ALLE POMPE DI BENZINA DI VIA VITTORIO EMANUELE

FLASHUn vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio intorno alle ore 14.00, tra la via Vittorio Emanuele e la via Libertà  nei pressi della villa moncada.Fulmineo intervento dei vigili del fuoco,...

A cura di Redazione Redazione
21 giugno 2022 15:01
PATERNÒ: STERPAGLIE IN FIAMME VICINO ALLE POMPE DI BENZINA DI VIA VITTORIO EMANUELE -
Cronaca
Condividi

FLASH

Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio intorno alle ore 14.00, tra la via Vittorio Emanuele e la via Libertà  nei pressi della villa moncada.

Fulmineo intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento di Paternò.

I pompieri sono infatti stati chiamati in una’area incolta che si trova a poca distanza dalla caserma, per un incendio di alcune sterpaglie che stanno pericolosamente aumentando di intensità ed in vicinanza con un distributore di carburante.

Al momento ignote le cause.

 

Una densa nube di fumo bianco si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047