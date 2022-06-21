PATERNÒ: STERPAGLIE IN FIAMME VICINO ALLE POMPE DI BENZINA DI VIA VITTORIO EMANUELE
FLASH
Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio intorno alle ore 14.00, tra la via Vittorio Emanuele e la via Libertà nei pressi della villa moncada.
Fulmineo intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento di Paternò.
I pompieri sono infatti stati chiamati in una’area incolta che si trova a poca distanza dalla caserma, per un incendio di alcune sterpaglie che stanno pericolosamente aumentando di intensità ed in vicinanza con un distributore di carburante.
Al momento ignote le cause.
Una densa nube di fumo bianco si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.