Paternò, strada devastata tra San Gaetano e Cappuccini: buca profonda 20 cm da oltre un mese

Arriva una nuova segnalazione da parte di alcuni cittadini che riguarda le condizioni del manto stradale in via Santissima Annunziata, a Paternò.

La strada, che collega la zona di San Gaetano con l’area dei Cappuccini, è quotidianamente molto trafficata da automobilisti e residenti. Tuttavia, da oltre un mese, il tratto presenta una profonda voragine sull’asfalto, con buche e avvallamenti che rendono difficile e pericoloso il passaggio dei veicoli.

Secondo quanto segnalato, la buca principale avrebbe una profondità di circa 20 centimetri, con il manto stradale completamente deteriorato e diversi punti ormai sgretolati.

Le immagini inviate alla nostra redazione mostrano chiaramente l’asfalto danneggiato, pietre affioranti e ristagni d’acqua, segno di una situazione che potrebbe peggiorare ulteriormente con il passaggio continuo delle auto.

I residenti chiedono un intervento di manutenzione urgente, prima che la situazione possa causare danni ai veicoli o diventare un rischio concreto per automobilisti e motociclisti che percorrono quotidianamente la via.

La segnalazione è stata inoltrata alle autorità competenti affinché possano verificare e programmare un intervento di ripristino del manto stradale.