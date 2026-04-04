Paternò, strade distrutte: buche enormi in via Trento e via Carso, residenti esasperati

PATERNO’ – Strade dissestate, buche profonde e disagi quotidiani per automobilisti e residenti. Arriva una nuova segnalazione da parte dei cittadini che riguarda via Trento e via Carso, due arterie molto trafficate della città.

Le immagini parlano chiaro: l’asfalto è completamente deteriorato, con crateri pieni d’acqua, avvallamenti e tratti pericolosi che rendono la circolazione difficile e rischiosa. In alcuni punti la carreggiata appare più simile a una strada di campagna che a una via urbana, con evidenti danni al manto stradale.

A segnalare la situazione è un cittadino che denuncia:

“È una via trafficata continuamente ed è ridotta peggio di una strada di campagna. Serve un intervento urgente, ci vuole il manto stradale nuovo”.

Le condizioni della strada rappresentano un pericolo concreto non solo per le auto, ma anche per motocicli e pedoni, soprattutto nelle ore serali o in presenza di pioggia, quando le buche diventano ancora meno visibili.

La richiesta è chiara: un intervento immediato da parte del Comune di Paternò per il rifacimento dell’asfalto e la messa in sicurezza delle due vie.

Intanto cresce il malcontento tra i residenti, che chiedono attenzione e soluzioni rapide per evitare danni ai veicoli e possibili incidenti.