PATERNO': Strade ghiacciate: attenzione automobilisti, ma anche pedoni
Il nostro comprensorio si è svegliata con una situazione a rischio.
Il tempo gelido che imperversa la città di Paternò e i comuni limitrofi rende le strade pericolose soprattutto per le temperature abbondantemente vicino lo zero.
Alcune strade di Paternò questa mattina, lunedì 23 gennaio 2023, risultano ghiacciate, si ritrovano ricoperte di un sottile strato ghiacciato che può diventare pericolosissimo. Tenere velocità ridotta perché quando tocchi il freno rischi grosso.
Attenzione anche sui marciapiedi dove la situazione non è migliore. E’ un attimo ritrovarsi a terra. E’ già successo a una persona anziana, per fortuna senza gravi conseguenze.
L'invito è quello di muoversi con estrema prudenza.