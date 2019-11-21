PATERNO' STRANO INCIDENTE IN VIA BALATELLE

Uno strano incidente, si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 16, in via Balatelle a Paternò.Secondo la ricostruzione eseguita da persone presenti, e anche molto impaurite, una Renault Twingo, im...

Uno strano incidente, si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 16, in via Balatelle a Paternò.

Secondo la ricostruzione eseguita da persone presenti, e anche molto impaurite, una Renault Twingo, improvvisamente priva di controllo, ha divelto alcuni paletti installati per impedire la sosta e si è poi fermata sul ciglio della strada, tra lo stupore dei presenti.

Poi, il conducente, è sceso dalla vettura dandosi alla fuga e lasciando sul posto l'auto. Indagini sono in corso, per capire chi ci fosse alla guida e il motivo che ha causato l'incidente.

Paura tra i passanti, che hanno visto la vettura piombare sui paletti, e che poteva anche colpire dei poveri pedoni.