PATERNO', STRISCE BLU: AL VIA LA POSA DELLA SEGNALETICA VERTICALE. ATTIVAZIONE PREVISTA IL 15 APRILE

È iniziata oggi l'attività di posa della segnaletica verticale per la realizzazione delle strisce blu nelle aree di sosta regolamentata della città. Successivamente, si procederà con la segnaletica orizzontale, secondo le ordinanze emesse dalla Polizia Municipale. Una volta completate queste fasi, verranno installati i parcometri e, secondo il cronoprogramma stabilito, il servizio sarà attivo entro metà aprile.

Il Sindaco Nino Naso, Il comandante della Polizia Locale, il dottor La Spina, e l'assessore al ramo, Luigi Gulisano, si sono detti soddisfatti del lavoro finora svolto, sottolineando l'importanza di questo intervento per migliorare la viabilità e l'organizzazione della sosta cittadina.

Il piano della sosta regolamentata

Il progetto prevede la creazione di 1.078 stalli di sosta regolamentata, distribuiti in diverse zone della città, e l'installazione di 58 parcometri per garantire un accesso organizzato e sicuro alle aree di parcheggio.

Distribuzione degli stalli

Ecco come saranno distribuiti gli stalli di sosta:

Largo Assisi: 16 stalli

Via Santa Lucia: 19 stalli

Via Carrara: 11 stalli

Piazzale Dei Diritti Umani (Ospedale Civico): 57 stalli

Via E. Bellia: 142 stalli

Piazza Caduti di Nassirya: 60 stalli

Via G.B. Nicolosi: 95 stalli

Piazza San Francesco di Paola: 41 stalli

Via San Francesco di Paola: 11 stalli

Piazza Umberto: 5 stalli

Piazza Santa Barbara: 11 stalli

Via Monastero: 10 stalli

Piazza Indipendenza: 15 stalli

Via Roma: 34 stalli

Piazza Vittorio Veneto: 41 stalli

Via Vittorio Emanuele (tra Piazza Indipendenza e via Stazione): 159 stalli

Via Stazione: 16 stalli

Via Strano (tra via Vittorio Emanuele e via Circumvallazione): 15 stalli

Via Circumvallazione (tratto tra vico Cracchiolo e Piazza Purgatorio): 27 stalli

Via Circumvallazione (tratto tra via Strano e via Fallica): 38 stalli

Via Circumvallazione (tratto tra via Vasta e via Virgillito): 22 stalli

Via Circumvallazione (tratto compreso tra il civico n.525 di via Circumvallazione e via Vitt. Emanuele): 8 stalli

Via Vasta (tra via Baratta e via Circumvallazione/via V. Bellini): 17 stalli

Via Canonico Renna (tra via Vittorio Emanuele e via Baratta): 33 stalli

Via Baratta (tra via Circumvallazione e via Vasta): 29 stalli

Via Bellini (tratto tra via Fallica e via L. Rizzo): 43 stalli

Corso Sicilia (tratto tra via Vittorio Emanuele e via Linosa): 21 stalli

Piazza R. Livatino: 27 stalli

Area antistante la Piscina Comunale: 55 stalli

Tariffe e abbonamenti

Il piano delle strisce blu prevede tariffe accessibili per garantire un servizio efficiente ai cittadini. Le tariffe stabilite sono le seguenti:

Tariffa minima: € 0,40 per i primi 30 minuti di sosta.

per i primi 30 minuti di sosta. Tariffa oraria: € 0,70 per ogni ora di sosta.

per ogni ora di sosta. Mezza giornata: € 2,50, valida dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 16:00 alle 20:00.

Per coloro che necessitano di una sosta regolare e prolungata, sono previsti abbonamenti:

Abbonamento mensile : € 50,00 per l’intera giornata.

: € 50,00 per l’intera giornata. Abbonamento annuale: € 400,00 per l’intera giornata.

Con questa iniziativa, l’amministrazione punta a migliorare la gestione della sosta cittadina, regolamentando gli spazi disponibili e garantendo un servizio più efficiente per residenti e visitatori.