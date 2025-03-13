PATERNO', STRISCE BLU: AL VIA LA POSA DELLA SEGNALETICA VERTICALE. ATTIVAZIONE PREVISTA IL 15 APRILE
È iniziata oggi l'attività di posa della segnaletica verticale per la realizzazione delle strisce blu nelle aree di sosta regolamentata della città. Successivamente, si procederà con la segnaletica orizzontale, secondo le ordinanze emesse dalla Polizia Municipale. Una volta completate queste fasi, verranno installati i parcometri e, secondo il cronoprogramma stabilito, il servizio sarà attivo entro metà aprile.
Il Sindaco Nino Naso, Il comandante della Polizia Locale, il dottor La Spina, e l'assessore al ramo, Luigi Gulisano, si sono detti soddisfatti del lavoro finora svolto, sottolineando l'importanza di questo intervento per migliorare la viabilità e l'organizzazione della sosta cittadina.
Il piano della sosta regolamentata
Il progetto prevede la creazione di 1.078 stalli di sosta regolamentata, distribuiti in diverse zone della città, e l'installazione di 58 parcometri per garantire un accesso organizzato e sicuro alle aree di parcheggio.
Distribuzione degli stalli
Ecco come saranno distribuiti gli stalli di sosta:
- Largo Assisi: 16 stalli
- Via Santa Lucia: 19 stalli
- Via Carrara: 11 stalli
- Piazzale Dei Diritti Umani (Ospedale Civico): 57 stalli
- Via E. Bellia: 142 stalli
- Piazza Caduti di Nassirya: 60 stalli
- Via G.B. Nicolosi: 95 stalli
- Piazza San Francesco di Paola: 41 stalli
- Via San Francesco di Paola: 11 stalli
- Piazza Umberto: 5 stalli
- Piazza Santa Barbara: 11 stalli
- Via Monastero: 10 stalli
- Piazza Indipendenza: 15 stalli
- Via Roma: 34 stalli
- Piazza Vittorio Veneto: 41 stalli
- Via Vittorio Emanuele (tra Piazza Indipendenza e via Stazione): 159 stalli
- Via Stazione: 16 stalli
- Via Strano (tra via Vittorio Emanuele e via Circumvallazione): 15 stalli
- Via Circumvallazione (tratto tra vico Cracchiolo e Piazza Purgatorio): 27 stalli
- Via Circumvallazione (tratto tra via Strano e via Fallica): 38 stalli
- Via Circumvallazione (tratto tra via Vasta e via Virgillito): 22 stalli
- Via Circumvallazione (tratto compreso tra il civico n.525 di via Circumvallazione e via Vitt. Emanuele): 8 stalli
- Via Vasta (tra via Baratta e via Circumvallazione/via V. Bellini): 17 stalli
- Via Canonico Renna (tra via Vittorio Emanuele e via Baratta): 33 stalli
- Via Baratta (tra via Circumvallazione e via Vasta): 29 stalli
- Via Bellini (tratto tra via Fallica e via L. Rizzo): 43 stalli
- Corso Sicilia (tratto tra via Vittorio Emanuele e via Linosa): 21 stalli
- Piazza R. Livatino: 27 stalli
- Area antistante la Piscina Comunale: 55 stalli
Tariffe e abbonamenti
Il piano delle strisce blu prevede tariffe accessibili per garantire un servizio efficiente ai cittadini. Le tariffe stabilite sono le seguenti:
- Tariffa minima: € 0,40 per i primi 30 minuti di sosta.
- Tariffa oraria: € 0,70 per ogni ora di sosta.
- Mezza giornata: € 2,50, valida dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 16:00 alle 20:00.
Per coloro che necessitano di una sosta regolare e prolungata, sono previsti abbonamenti:
- Abbonamento mensile: € 50,00 per l’intera giornata.
- Abbonamento annuale: € 400,00 per l’intera giornata.
Con questa iniziativa, l’amministrazione punta a migliorare la gestione della sosta cittadina, regolamentando gli spazi disponibili e garantendo un servizio più efficiente per residenti e visitatori.