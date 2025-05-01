PATERNO' STRISCE BLU IN ARRIVO: ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA DA QUESTA SERA. ECCO LE VIE COINVOLTE

Proseguono i lavori per l’attivazione del nuovo sistema di sosta regolamentata a pagamento a Paternò. Gli stalli blu, che saranno oltre mille distribuiti in punti strategici della città, dovrebbero es...

Proseguono i lavori per l’attivazione del nuovo sistema di sosta regolamentata a pagamento a Paternò. Gli stalli blu, che saranno oltre mille distribuiti in punti strategici della città, dovrebbero essere pienamente operativi entro la prima decade di maggio 2025, salvo imprevisti di natura tecnica.

Nel frattempo, VENERDI' 02 MAGGIO 2025 si procederà alla tracciatura della segnaletica orizzontale nelle seguenti vie:

Via Canonico Renna (da Via Vittorio Emanuele a Via Baratta);

Via Circumvallazione (da Via Strano a Via Bellini);

Via Bellini (tutta);

Via Virgillito (tutta);

.Via Petrarca (da Via E. Bellia a Via Savasta);

Via Circumvallazione (da D.F. Civico 529 a Via Vittorio Emanuele)



Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni, saranno in vigore divieti di sosta con rimozione forzata dalle dalle ore 01,00 alle 13,00 del mattino di VENERDI 02 Maggio 2025. Si invitano i cittadini a non parcheggiare nei tratti interessati, al fine di evitare disagi, sanzioni e rimozioni forzate.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza della collaborazione di tutti i cittadini, affinché i lavori possano procedere senza intoppi.

Attenzione: le attività di tracciatura proseguiranno nei giorni successivi, seguendo un calendario che sarà tempestivamente comunicato.

Distribuzione dei 1.078 stalli di sosta

Il nuovo sistema prevede 1.078 stalli blu, così distribuiti:

Largo Assisi : 16 posti

: 16 posti Via Santa Lucia : 19 posti

: 19 posti Via Carrara : 11 posti

: 11 posti P.le dei Diritti Umani (Ospedale Civico) : 57 posti

: 57 posti Via E. Bellia : 142 posti

: 142 posti P.za Caduti di Nassirya : 60 posti

: 60 posti Via G.B. Nicolosi : 95 posti

: 95 posti P.za San Francesco di Paola : 41 posti

: 41 posti Via San Francesco di Paola : 11 posti

: 11 posti P.za Umberto : 5 posti

: 5 posti P.za Santa Barbara : 11 posti

: 11 posti Via Monastero : 10 posti

: 10 posti P.za Indipendenza : 15 posti

: 15 posti Via Roma : 34 posti

: 34 posti P.za Vittorio Veneto : 41 posti

: 41 posti Via Vittorio Emanuele (tra P.za Indipendenza e via Stazione) : 159 posti

: 159 posti Via Stazione : 16 posti

: 16 posti Via Strano (tra via Vittorio Emanuele e via Circumvallazione) : 15 posti

: 15 posti Via Circumvallazione (tra vico Cracchiolo e P.za Purgatorio) : 27 posti

: 27 posti Via Circumvallazione (tra via Strano e via Fallica) : 38 posti

: 38 posti Via Circumvallazione (tra via Vasta e via Virgillito) : 22 posti

: 22 posti Via Circumvallazione (tra il civico n.525 e via Vittorio Emanuele) : 8 posti

: 8 posti Via Vasta (tra via Baratta e via Circumvallazione / via V. Bellini) : 17 posti

: 17 posti Via Canonico Renna (tra via Vittorio Emanuele e via Baratta) : 33 posti

: 33 posti Via Baratta (tra via Circumvallazione e via Vasta) : 29 posti

: 29 posti Via Bellini (tra via Fallica e via L. Rizzo) : 43 posti

: 43 posti C.so Sicilia (tra via Vittorio Emanuele e via Linosa) : 21 posti

: 21 posti P.za R. Livatino : 27 posti

: 27 posti Spazio antistante la Piscina Comunale: 55 posti

Tariffe e abbonamenti

Le tariffe per la sosta saranno le seguenti:

€0,40 per i primi 30 minuti

per i primi 30 minuti €0,70 per ogni ora

per ogni ora €2,50 per la mezza giornata (9:00-13:00 o 16:00-20:00)

Sono inoltre previsti abbonamenti per chi utilizza frequentemente il servizio:

Abbonamento mensile (intera giornata): €50,00

(intera giornata): €50,00 Abbonamento annuale (intera giornata): €400,00

Garanzia di efficienza

Il Comune di Paternò rassicura i cittadini che il servizio sarà attivato non appena saranno completate tutte le operazioni tecniche, garantendo un avvio ben organizzato e funzionale per migliorare la mobilità e la gestione della sosta in città.