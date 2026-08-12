Paternò, strisce blu: oltre 103mila euro incassati tra gennaio e marzo 2026, 21mila al Comune

I dati riguardano gennaio, febbraio e marzo 2026. Il Comune incassa il 25% dell’imponibile previsto dalla concessione con Gestopark.

Oltre 103 mila euro incassati in tre mesi attraverso il servizio di sosta a pagamento a Paternò. È quanto emerge dalla documentazione del Comune relativa agli introiti delle strisce blu gestite dalla società Gestopark S.r.l. nel primo trimestre del 2026.

La determinazione della Polizia Municipale, registrata il 4 giugno 2026, riguarda infatti le somme incassate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e la quota spettante al Comune di Paternò.

Secondo il prospetto allegato, gli incassi complessivi del trimestre ammontano a 103.969,99 euro. L’imponibile, al netto dell’Iva, è invece pari a 85.221,30 euro.

In base alla concessione, Gestopark è tenuta a riconoscere al Comune un aggio pari al 25% degli introiti al netto dell’Iva. Per il primo trimestre 2026 la somma spettante all’Ente è quindi pari a 21.305,33 euro.

Nel dettaglio, a gennaio sono stati incassati 34.907,27 euro, con una quota per il Comune di 7.153,13 euro. A febbraio gli incassi sono stati pari a 32.219,98 euro, con 6.602,45 euro destinati all’Ente. A marzo, invece, il totale ha raggiunto 36.842,74 euro e la quota comunale è stata di 7.549,74 euro.

Gli introiti derivano da diversi sistemi di pagamento: monete, carte bancarie, EasyPark, MyGestopark, MooneyGo e abbonamenti. Il prospetto del trimestre evidenzia, tra l’altro, 49.184,80 euro incassati tramite monete, 36.843,88 euro attraverso EasyPark e 13.192 euro dagli abbonamenti.

La società ha già effettuato il versamento di 21.305,33 euro a favore del Comune di Paternò, somma corrispondente al 25% dell’imponibile del trimestre gennaio-marzo 2026.

Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento era stato affidato per una durata di quattro anni, mentre l’avvio effettivo delle strisce blu risale al 12 maggio 2025.

La concessione prevede inoltre per i residenti un abbonamento agevolato, sulla base di una tariffa mensile di 18 euro più Iva, per un solo veicolo per nucleo familiare nella zona di residenza.