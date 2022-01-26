PATERNO': STUDENTE DEL LICEO INVESTITO DA AUTO ALL'USCITA DA SCUOLA

FLASHMinuti di spavento e apprensione oggi, 26 Gennaio 2022, attorno alle 14.00, per un ragazzo che stava facendo ritorno a casa dopo una giornata in classe.Una professoressa al volante di una Ford F...

Minuti di spavento e apprensione oggi, 26 Gennaio 2022, attorno alle 14.00, per un ragazzo che stava facendo ritorno a casa dopo una giornata in classe.

Una professoressa al volante di una Ford Fiesta per cause non note ha travolto un ragazzo quindicenne che era appena uscito dal Liceo F. De Sanctis di Paternò.

Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari con l’ambulanza del 118 e dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso e si trova ricoverato all'ospedale Nesima di Catania, a seguito dell’impatto con l'autovettura, ha riportato un forte trauma con ferita ad una gamba.

Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per svolgere tutti i rilievi del caso e accertare eventuali responsabilità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO