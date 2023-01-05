Paterno'. Successo del Tombolone dei re Magi organizzato da ENOSIS con la partecipazione della Pro loco e col Patrocinio del Comune di Paternò. Sala conferenze di Palazzo Alessi gremita di bambini e a...

Paterno'. Successo del Tombolone dei re Magi organizzato da ENOSIS con la partecipazione della Pro loco e col Patrocinio del Comune di Paternò.

Sala conferenze di Palazzo Alessi gremita di bambini e adulti che coinvolti da un gioco tradizionale si sono ritrovati a vincere svariati premi messi a disposizione dalle due Associazioni organizzatrici. Pensato in maniera del tutto originale, la location è stata allestita con presepi e lavori artistici del M° G. Virgillito.

A conclusione di serata, ecco arrivare la presenza dei re magi i cui doni sono stati messi in sorteggio e vinti da diversi bambini , fra la gioia e lo stupore di chi crede ancora nella magia di un Natale ricco di sorprese.

Presenti all'evento, gli Assessori G. Caruso, P. Virgillito, M. Tripoli.