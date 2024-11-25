PATERNO'. SUCCESSO PER IL TEAM SCIURELLO ALLA PRIMA FASE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEDERKOMBAT AL PALA CATANIA

Successo per il Team Sciurello alla Prima Fase del Campionato Regionale Federkombat al Pala CataniaIeri, al Pala Catania, si è conclusa con grande entusiasmo la prima fase del Campionato Regionale Fed...

Successo per il Team Sciurello alla Prima Fase del Campionato Regionale Federkombat al Pala Catania

Ieri, al Pala Catania, si è conclusa con grande entusiasmo la prima fase del Campionato Regionale Federkombat, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 550 atleti provenienti da tutta la regione. Una giornata all’insegna dello sport, della competizione e del talento, in cui il Team Sciurello ha brillato conquistando un bottino di medaglie straordinario.

Gli atleti del team hanno ottenuto risultati eccellenti:

ORO per Mirenna Vincenzo (Kick Light)

ORO per Nicolosi Giorgia (Kick Light)

ORO per Nicolosi Giorgia (Light Contact)

ORO per Alessandro Antonio (Kick Light)

ORO per Terranova Anastasia (Light Contact)

ARGENTO per Cozzubbo Giuseppe (Kick Light)

ARGENTO per Giardina Paola (Kick Light)

ARGENTO per Giardina Paola (Light Contact)

BRONZO per Sinatra Alessia (Kick Light)

Una vera pioggia di medaglie che sottolinea l’impegno e la preparazione degli atleti, guidati con maestria dal loro staff tecnico.

Il Team Sciurello ha dimostrato di essere una squadra solida e competitiva, capace di distinguersi in tutte le discipline. “Abbiamo fatto il pieno di medaglie!”, commentano soddisfatti i responsabili del team, ringraziando tutti gli atleti per la loro dedizione e determinazione.

Un ottimo inizio per questa stagione sportiva, che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti. Complimenti a tutti!