Paternò, successo per la Lotteria di Primavera di ENOSIS APS: sostegno concreto al commercio locale

L’iniziativa promossa da ENOSIS APS ha coinvolto cittadini e attività commerciali del territorio, puntando su collaborazione, comunità e valorizzazione delle realtà locali

Si è conclusa dopo due mesi di attività la “Lotteria di Primavera”, l’iniziativa promossa da ENOSIS APS con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il commercio locale attraverso un progetto capace di unire territorio, solidarietà e partecipazione.

L’iniziativa ha ottenuto un importante riscontro da parte della cittadinanza, coinvolgendo numerose attività commerciali e sensibilizzando tante persone sull’importanza di sostenere le realtà presenti sul territorio. Diversi anche i premi messi a disposizione, simbolo concreto della collaborazione tra associazione, commercianti e comunità.

La “Lotteria di Primavera” è nata con l’intento di creare una rete fatta di persone, imprese e valori condivisi, contribuendo a rafforzare il legame tra il tessuto commerciale locale e il mondo della solidarietà. Un progetto che guarda non solo al sostegno delle attività del territorio, ma anche alla crescita sociale, culturale e umana della comunità.

«Sostenere le realtà locali significa investire nel futuro del territorio», sottolineano da ENOSIS APS, associazione che punta alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla promozione di iniziative capaci di generare partecipazione, collaborazione e senso di appartenenza.

Con questa iniziativa, ENOSIS APS conferma ancora una volta il proprio impegno nella realizzazione di progetti concreti a favore della comunità, mettendo al centro il valore delle relazioni, della solidarietà e del commercio di prossimità.