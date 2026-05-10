Paternò, Sophia Gamiddo terza alla Gara Nazionale Alberghieri 2026

Paternò sul podio nazionale: la 17enne Sophia Gamiddo conquista il terzo posto alla Gara Nazionale Alberghieri 2026

Grande orgoglio per Paternò e per l’Istituto Alberghiero “Rocco Chinnici” di Nicolosi. La studentessa paternese Sophia Gamiddo, appena 17 anni, ha conquistato il terzo posto nazionale alla prestigiosa Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri 2026, distinguendosi tra ben 23 istituti partecipanti provenienti da tutta Italia.

Un risultato importante che porta in alto il nome del territorio e dell’istituto scolastico che comprende ben cinque plessi, tra cui anche quello di Paternò.

Il piatto presentato dalla giovane studentessa si intitola “Coniglio, Tortello e Montasio – una tradizione in equilibrio”, un progetto gastronomico raffinato che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. Tra gli ingredienti protagonisti: tortelli freschi ripieni di stracotto di coniglio, fonduta sifonata di Montasio DOP, asparagi verdi, zucchine e jus di coniglio. Un piatto studiato nei minimi dettagli, nato dopo settimane di prove e perfezionamenti.

Dietro questo importante traguardo c’è stato un intenso lavoro di squadra. Sophia ha voluto ringraziare i professori Antonio Lo Coco e Gennaro Cozzolino, oltre a tutto l’Istituto “Rocco Chinnici”, che l’ha sostenuta durante il percorso di preparazione alla competizione.

Per la giovane studentessa la cucina rappresenta anche una tradizione di famiglia. Sophia infatti è figlia di Salvatore Gamiddo, storico volto conosciutissimo a Paternò e punto di riferimento della storica Gelateria Tony’s, attività che da oltre 30 anni accompagna intere generazioni di paternesi.

Un risultato che rende orgogliosa non solo la scuola, ma tutta la città di Paternò, che continua a distinguersi anche attraverso il talento e la passione dei suoi giovani.