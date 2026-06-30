Paternò sul tetto d'Italia: Antonella Raciti è campionessa nazionale di Calisthenics

Un risultato straordinario che porta ancora una volta il nome di Paternò ai vertici dello sport italiano. Antonella Raciti ha conquistato il titolo di campionessa nazionale italiana di Calisthenics, salendo sul gradino più alto del podio nelle finali del campionato nazionale disputate a Jesolo lo scorso 27 giugno.

L'atleta paternese ha dominato l'intero circuito nazionale, vincendo la prima, la seconda e la terza tappa della competizione, per poi coronare il suo percorso con il successo nella finalissima, conquistando così il titolo italiano che inseguiva dallo scorso novembre.

Ma i successi non finiscono qui. Soltanto dodici giorni prima, il 14 giugno, Antonella Raciti era stata protagonista anche ai Campionati Mondiali di Calisthenics, disputati a Pomezia (Roma) e organizzati da enti americani in collaborazione con partner italiani.

In una competizione che ha visto sfidarsi atleti provenienti da diverse nazioni, Raciti ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento, laureandosi vicecampionessa internazionale. Un risultato che, secondo quanto raccontato dalla stessa atleta, avrebbe potuto trasformarsi in oro se non fosse stato per alcuni episodi contestati in fase di giudizio.«Nonostante tutto sono soddisfatta – ha commentato Antonella Raciti –. È stato un anno pieno di gare e ho raggiunto i miei obiettivi.

Il più importante era quello nazionale, per il quale combattevo da novembre 2025».Nel giro di meno di due settimane, l'atleta paternese ha quindi centrato due traguardi di assoluto prestigio: il titolo di campionessa nazionale italiana e quello di vicecampionessa internazionale, confermandosi tra le protagoniste del panorama del Calisthenics.