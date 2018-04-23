PATERNO': Svaligiato nella notte un negozio di abiti da sposa
paternò furto, abiti da sposa
Furto questa notte intorno alle ore 00.30 nel negozio di abiti da sposa, in via G.B.Nicolosi
Lo sfogo dei titolari, è affidato nella loro pagina social:
E UNA VERGOGNA QUESTO PAESE ,MI DISPIACE DIRLO , STIAMO VIVENDO IN UNA INCIVILTÀ ASSOLUTA,COME SI FA A SVALIGIARE E DISTRUGGERE UN NEGOZIO ALLE 00:30 DELLA DOMENICA,ANCORA MOLTE ATTIVITÀ APERTE,PASSAGGIO DI AUTO E INCREDIBILE MA VERO ,CI RENDIAMO CONTO CHE NON CE PIU SICUREZZA, E QUESTO FA TROPPO SCONCERTO, NON AGGIUNGO ALTRO PERCHÉ POTREI ELENCARE MOLTE COSE CHE NON VANNO ,SO SOLO UNA COSA CHE QUI IN QUESTO PAESE SI VIVE DI CATTIVERIA ALLO STATO PURO,MI RIVOLGO PERSONALMENTE AL NOSTRO SINDACO DI INIZIARE A PROVVEDERE CON IL CONTROLLO DIURNO E NOTTURNO DELLE FORZE DELL'ORDINE PER LA CITTÀ ,
DA FRANCESCA & GIOVANNI CUTULI.
Sull'accaduto indagano i Carabinieri.
IN AGGIORNAMENTO