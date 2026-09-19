Paternò, svincolo chiuso e traffico in tilt: lunghe code anche questa sera
Pesanti rallentamenti sulla viabilità alternativa. Un automobilista: «20 minuti per percorrere appena 200 metri»
PATERNÒ – Serata difficile per gli automobilisti a causa della chiusura dello svincolo di Paternò. Anche questa sera, 19 settembre, si stanno registrando lunghe code e forti rallentamenti lungo le strade utilizzate come percorso alternativo.
Intorno alle 20:25 è arrivata alla redazione di 95047.it la segnalazione di un automobilista rimasto praticamente bloccato nel traffico.
«Ci sono voluti 20 minuti per fare appena 200 metri», racconta il lettore, inviando una foto che mostra numerose auto incolonnate e una circolazione estremamente lenta.
La chiusura dello svincolo sta quindi provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, con tempi di percorrenza notevolmente più lunghi del normale.
La situazione resta da monitorare nelle prossime ore. Agli automobilisti viene consigliato, quando possibile, di valutare percorsi alternativi e prestare particolare attenzione nei tratti interessati dalle code.