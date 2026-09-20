Paternò, svincolo chiuso fino al 30 settembre: anche oggi lunghe code
Paternò, svincolo chiuso: anche oggi lunghe code e automobilisti in fila
PATERNÒ – Ancora pesanti disagi alla circolazione per la chiusura dello svincolo di Paternò, che resterà interdetto fino alle ore 18:00 del 30 settembre 2026.
Anche nella serata di oggi, domenica 20 settembre, si registrano lunghe code e forti rallentamenti. Con lo svincolo chiuso, gran parte del traffico diretto verso Paternò viene convogliato sull’altra uscita disponibile, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.
In queste ore anche l’uscita di Paternò Nord risulta fortemente congestionata, con numerose auto incolonnate e tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi del normale.
A rendere ancora più complicata la situazione potrebbe contribuire anche il rientro della domenica sera, con un maggiore flusso di veicoli lungo la SS121 e verso la città.
I disagi, già segnalati nella giornata di ieri, potrebbero quindi ripetersi nei prossimi giorni, considerato che la chiusura dello svincolo proseguirà fino alle ore 18:00 di mercoledì 30 settembre 2026.
Per gli automobilisti diretti a Paternò è consigliabile mettere in conto possibili rallentamenti e, quando possibile, valutare percorsi alternativi.