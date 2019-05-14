PATERNO': TAEKWON-DO ITF, SUCCESSO PER GLI ALLIEVI DEL MAESTRO DAVIDE FORTE AI CAMPIONATI REGIONALI

Nella giornata di domenica, 12 Maggio ’19, si è svolto a Palermo la seconda edizione del Campionato Regionale di Taekwon-Do IFT che ha visto trionfare i giovani allievi del maestro Davide Forte dell’A...

Nella giornata di domenica, 12 Maggio ’19, si è svolto a Palermo la seconda edizione del Campionato Regionale di Taekwon-Do IFT che ha visto trionfare i giovani allievi del maestro Davide Forte dell’A.S.D. Taekwon-Do ITF Catania.

I talentuosi allievi paternesi si sono cimentati in due tipologie di gara, una riguardante i Tul (o forme) e una prettamente legata al combattimento.

Si sono confrontati con diverse palestre del territorio siciliano e numerosi sfidanti.

Ma nonostante ciò i nostri hanno raggiunto degli ottimi risultati ed in particolare l’allievo Fazio Gabriele si è distinto in entrambe le modalità classificandosi al 1° posto per il combattimento e il 2° posto per i Tul; L’allieva Pennisi Laura spicca nei Tul aggiudicandosi la medaglia d’argento e infine l’allievo Forte Gabriele che arriva al bronzo nel combattimento.

E’ da ammirare come questa giovane A.S.D. guidata dal maestro Davide Forte in più occasioni ha dato modo di dimostrare le grandi capacità sia dell’istruttore che dei suoi allievi e del grande impegno e passione che mettono in questa attività.

Gianluca Ruffino