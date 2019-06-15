PATERNO': TAEKWONDO MARLETTA DA RECORD,SBANCA IL TORNEO NAZIONALE A ROMA
SI sono conclusi Domenica 9 Giugno la quattordicesima edizione del “Torneo Nazionale Kim e Liù Italy Open 2019”, ovvero la più grande gara a livello nazionale dedicata ai bambini, organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo.
All’interno del Foro Italico a Roma, si sono scontrati fino all'ultimo colpo circa 1000 atleti provenienti da tutte le regioni italiane.
Ottimi risultati per il Team TAEKWONDO MARLETTA, la squadra campione d’Europa guidata dal Maestro Tony Marletta non si smentisce dimostrando il proprio potenziale conquistando ben 10 medaglie di cui 7 ORO e 4 Bronzo
NEL DETTAGLIO:
ORO: Grasso Antonio, Befumo Rachele,Ciccia Salvatore,Grazioso Ludovica,Virgillito Gaetano,Parisi Francesco e Maugeri Giovanni.
BRONZO: Borzí Francesco,Ciccia Simone,Sanfilippo Luca e Imbrogiano Matteo.
La squadra Paternese CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA del maestro Tony Marletta dimostra sempre di più di essere una realtà sportiva concreta che porta lustro alla Città di Paternó in tutta l’Italia e all’estero.
Prossimo appuntamento per gli atleti agonisti Paternesi di Marletta sarà Londra nel mese di Luglio.